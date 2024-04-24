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Сегодня, 14:00

Швед: «Интерес к моему делу Бастрыкина внушает надежду на то, что справедливость восторжествует»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Алексей Швед (справа) и Виталий Фридзон.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Призер Олимпийских игр, чемпион Евролиги, лучший снайпер Евробаскета-2017 Алексей Швед в интервью «СЭ» впервые высказался о ходе судебного процесса по нашумевшему уголовному делу, которое рассматривается в Пресненском районном суде Москвы.

— Не могу не спросить вас о судебном процессе по делу о вашем избиении в центре Москвы в мае прошлого года. Следите за его развитием?

— Мы регулярно на связи с адвокатом, так что в курсе деталей.

— Вас удивил тот факт, что трое из четырех фигурантов дела теперь проходят как свидетели, а не обвиняемые?

— Конечно, это удивительно. Думаю, все здравомыслящие люди понимают, что на меня напали толпой. Нападавший был не один. И хотя он вполне заслуженно обвиняется в нанесении самого сильного удара, начали драку другие ребята, начали совершенно без причины, на ровном месте. Это есть в моих показаниях, в показаниях свидетелей. Наконец, это отчетливо видно по видеозаписи. Что я еще могу сказать? Разбирательство продолжается. Слышал, что глава Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин заинтересовался тем, что зачинщики ушли от ответственности, и запросил доклад по делу. Это внушает надежду на то, что справедливость восторжествует.

— Могли бы пояснить?

— Такие люди не должны свободно гулять по Москве, оставаться безнаказанными. Они чуть не убили меня, была вероятность, что я потеряю профессию, закончив играть. Не хочу себя хвалить, но я много лет играл за сборную, приносил ей медали на международных турнирах, в том числе Олимпийских игр.

А сейчас ребята, которые без причины напали на меня, сделали вид, будто ни в чем не участвовали. А следователь и прокуратура почему-то им поверили. Мне странно за всем этим наблюдать, учитывая, что эпизод произошел в центре столицы и не в самый поздний час. Повторюсь, на видеозаписи все отчетливо видно. Просто если им все сойдет с рук, то это будет очень плохим примером. Это будет означать не только для них, но и для других, что в столице России царит тотальная безнаказанность. Так быть не должно, на мой взгляд.

Алексей Швед в&nbsp;матче за &laquo;Шаньси&raquo;. «Когда я набирал очки, на весь зал включали «Катюшу». Швед — о рекорде СBA, любви китайских фанатов и судебном процессе

В мае 2023 года Шведа избили у ресторана на Большой Никитской улице. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой.

Баскетбол
Алексей Швед
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