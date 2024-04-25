У Тимофеевой украли более 10 тысяч евро с банковского счета

Российская теннисистка Мария Тимофеева сообщила, что с ее банковской карты сняли более 10 тысяч евро. По словам спортсменки, это произошло в Мадриде, где она выступала в квалификации турнира серии WTA 1000.

«Я просто в шоке, потому что не знаю, как это могло произойти. Все время карта была у меня, кроме одного момента, когда я оставила ее в номере отеля, пока его убирали», — сказала Тимофеева в видео в соцсети.

Она добавила, что не получала сообщений с подтверждением кода, после каждой из покупок с ее счета.

20-летняя Тимофеева занимает 99-е место в рейтинге WTA. 23 апреля она уступила в финале квалификации турнира в Мадриде британке Хэрриет Дарт — 6:4, 3:6, 5:7.