Греция передала олимпийский огонь оргкомитету Игр-2024 в Париже

Олимпийский огонь летних Игр-2024 передан организаторам Олимпиады в Париже. Церемония состоялась на афинском историческом беломраморном стадионе «Панатинаикос».

На мероприятии присутствовал глава Национального олимпийского комитета Греции, президент Европейских олимпийских комитетов и член Международного олимпийского комитета Спирос Капралос, а также руководитель оргкомитета «Париж-2024» Тони Эстанге.

27 апреля огонь отправится в Париж на борту парусника «Белем». Огонь прибудет в Марсель 8 мая, в порту города встречать его будут около 150 тысяч человек.

Эстафета по Франции продлится 68 дней и завершится зажжением олимпийского огня на церемонии открытия Игр 26 июля.

Летние Олимпийские игры в столице Франции состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года. Зажжение огня на археологической площадке в Древней Олимпии состоялось 16 апреля.