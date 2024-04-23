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Сегодня, 13:29

Ирина Винер назвала причину смерти личного тренера Яны Кудрявцевой

Зарина Халимхонова
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в разговоре с «СЭ» выразила соболезнования в связи со смертью личного тренера гимнастки Яны Кудрявцевой Елены Карпушенко.

«Елена Карпушенко — великолепный тренер и гордость нашей страны. Она тренер с очень большим потенциалом. С ее уходом российская художественная гимнастика потеряла великолепного, одного из совсем немногих тренеров, который по-настоящему знал и умел преподнести художественную гимнастику. Причина смерти: долгая, продолжительная болезнь, как обычно это бывает», — сказала Винер «СЭ».

Карпушенко являлась заслуженным тренером России и мастером спорта. Ее подопечная Кудрявцева 13 раз завоевывала золотые медали чемпионата мира и 1 раз — серебро Олимпийских игр.

Ирина Винер-Усманова
Яна Кудрявцева
Художественная гимнастика
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Умерла личный тренер гимнастки Яны Кудрявцевой

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