В Дагестане допросили 180 человек по делу о поисках осетинской спортсменки

Следователи в Республике Дагестан допросили 180 человек в рамках расследования уголовного дела о пропаже Анны Цомартовой, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ «РИА Новости».

«Всего по уголовному делу следователями допрошено 180 человек, проведено 46 осмотров предметов и документов, в том числе записей с 34 видеокамер, проведено 15 осмотров участков местности, площадь которых составляет более 200 километров», — сказано в сообщении Следственного управления СК РФ.

Ранее судентка юридического вуза Анна Цомартова приехала в Дагестан на чемпионат СКФО и ЮФО по тайскому боксу, где представляла Ростовскую область в весовой категории до 57 кг. В полуфинале спортсменка проиграла сопернице из Ставропольского края Валерии Соломенниковой — по словам родственников, поражение стало для нее первым за 10 лет. Неудача так сильно расстроила девушку, что после боя легко одетая девушка вышла из спорткомплекса Али Алиева и пропала — телефон, карту и вещи с собой не взяла. По информации Shot, перед уходом Цомартова попрощалась с братом и попросила передать маме, что очень ее любит.