Подруга умершей волейболистки заявила, что спортсменка перед смертью рассталась с парнем

Анастасия Петрова, подруга умершей волейболистки молодежной сборной России Арины Михайлиной, рассказала, что незадолго до смерти спортсменка рассталась с парнем.

«Я знаю Арину уже много лет, она была светлым и позитивным человеком. Также знаю ее молодого человека Максима — приятный, хороший и порядочный парень. У них все было хорошо до вчерашнего дня, они расстались. Он попытался сделать все максимально деликатно, но, по всей видимости, Арина не смогла принять его выбор», — приводит слова Петровой ТАСС.

Петрова отметила, что пара рассталась без конфликта и призвала дождаться официальной информации об обстоятельствах смерти.

22 марта стало известно о гибели 21-летней волейболистки подмосковной команды по пляжному волейболу и молодежной сборной России. Волейболистка «Заречье-Одинцово» Мария Халецкая заявила, что ее одноклубница Михайлина покончила с собой.