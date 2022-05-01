В сочинских горах погиб руководитель «Красной Поляны». Что произошло?

В возрасте 37 лет погиб генеральный директор курорта Андрей Круковский.

Сегодня утром сразу несколько источников сообщили о гибели генерального директора курорта «Красная Поляна» Андрея Круковского. ТАСС дал новость со ссылкой на пресс-службу курорта: «Андрей Алексеевич Круковский любил горы и нашел покой в них. Он целиком отдавался работе, увлекался горнолыжным спортом и горными походами».

Круковский погиб на своем курорте

Руководитель курорта погиб на тропе к Ачипсинской крепости, получив при падении со скалы травмы, несовместимые с жизнью. Эта тропа находится в поселке Эстосадок, рядом с нижним кластером курорта. Любопытно, что буквально через реку находятся два курорта конкурентов — «Роза Хутор» и «Газпром». 3 мая с Круковским простятся на курорте, которым он руководил три года.

Современная «Красная Поляна» стала визитной карточкой Сочи и одним из самых посещаемых горнолыжных курортов страны, пробив отметку в один миллион туристов в год. После осложнения ситуации с внешним туризмом Сочи прекрасно воспользовался ситуацией. Причем тамошние курорты по инфраструктуре могут сравниться с европейскими аналогами.

Круковский руководил «Красно Поляной» с 2019 года, а работал там в составе совета директоров с 2015 года. Примерно тогда же аффилированная со Сбербанком компания продала курорт малоизвестному «Курорту плюс».

Чем запомнился Круковский?

При Круковском планировалось еще несколько проектов: он был большим энтузиастом создания экологического курорта «Лагонаки» в Адыгее и строительства канатной дороги на гору Ахун. Буквально месяц назад он принимал участие в совещании с участием вице-премьера правительства Дмитрия Чернышенко, на котором заявлялось, что начиная с этого года будет построено 36 километров трасс, 13 канатных дорог. Объем инвестиций составляет 35 миллиардов рублей. Для архитектуры зданий, как утверждали инициаторы, будет использован стиль неошале и применены только экологичные материалы. Возможно, этот проект помог бы Майкопу обзавестись собственным аэропортом. Теперь с реализацией проекта наверняка возникнут вопросы.

Сам Круковский также был альпинистом, горнолыжником и сноубордистом. В 2016 году совершил восхождение на высочайший стратовулкан (вулкан, состоящий из разных слоев и характеризующийся крутой формой) Африки — Килиманджаро (5895 м), в 2017-м — на самую высокую горную точку России и Европы — Эльбрус (5642 м).

Резонансные смерти в горах

Горы на юге России далеко не впервые забирают к себе любителей активного отдыха, даже если не считать альпинистов. В январе здесь погиб фрирайдер из Воронежа. Семь лет назад во время фестиваля в Ингушетии скончался петербургский бейсджампер Алексей Алексеев — после прыжка с горы высотой 3000 метров у него не раскрылся парашют. Ужаса добавляло то, что этот прыжок он снимал на видео.

В Крыму в 2019 году скончался 17-летний мурманский биатлонист Артемий Хасанкаев — его нашли мертвым после пробежки, но без следов насильственной смерти. В горах погибали и другие функционеры. Так, в 2016 году при попытке сделать селфи в Чечне погиб вице-президент Федерации спортивной борьбы России Адлан Вараев.