Сколько рабочих дней в майские праздники 2024

В 2024 году традиционные выходные на майские праздники будут разделены на две части по четыре дня: с 28 апреля по 1 мая в связи с Праздником Весны и Труда и с 9 по 12 мая в честь Дня Победы. Среда, 8 мая, станет сокращенным рабочим днем.

Рабочая неделя с 22 по 28 апреля объявлена шестидневной, так как выходной субботний день, 27 апреля, был перенесен на понедельник, 29 апреля.

Россияне выйдут на работу после вторых длинных майских праздников в понедельник, 13 мая.

Таким образом, в мае этого года 31 день, из которых 20 рабочих и 11 нерабочих дней, включая майские праздники и выходные субботу, воскресенье.