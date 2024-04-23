The Sun: двух игроков АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании

Двух игроков АПЛ подозревают в изнасиловании, сообщает The Sun.

По данным источника, 19-летних футболистов уже арестовали, одного из них задержали на стадионе.

Отмечается, что изнасилование произошло вечером в пятницу, 19 апреля. Жертва обратилась в полицию через несколько часов после нападения.

Один из подозреваемых провел ночь в камере, другого арестовали на следующий день. Оба были освобождены под залог до проведения дальнейшего расследования.