The Sun: двух игроков АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании
Двух игроков АПЛ подозревают в изнасиловании, сообщает The Sun.
По данным источника, 19-летних футболистов уже арестовали, одного из них задержали на стадионе.
Отмечается, что изнасилование произошло вечером в пятницу, 19 апреля. Жертва обратилась в полицию через несколько часов после нападения.
Один из подозреваемых провел ночь в камере, другого арестовали на следующий день. Оба были освобождены под залог до проведения дальнейшего расследования.
Источник: The Sun
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|
|И
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|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|33
|23
|5
|5
|77-26
|74
|
2
|Ливерпуль
|33
|22
|8
|3
|75-32
|74
|
3
|Ман. Сити
|32
|22
|7
|3
|76-32
|73
|
4
|Астон Вилла
|34
|20
|6
|8
|71-50
|66
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65-49
|60
|
6
|Ньюкасл
|32
|15
|5
|12
|69-52
|50
|
7
|МЮ
|32
|15
|5
|12
|47-48
|50
|
8
|Вест Хэм
|34
|13
|9
|12
|54-63
|48
|
9
|Челси
|31
|13
|8
|10
|61-52
|47
|
10
|Брайтон
|32
|11
|11
|10
|52-50
|44
|
11
|Вулверхэмптон
|33
|12
|7
|14
|46-53
|43
|
12
|Фулхэм
|34
|12
|6
|16
|50-54
|42
|
13
|Борнмут
|33
|11
|9
|13
|48-60
|42
|
14
|Кр. Пэлас
|33
|9
|9
|15
|42-56
|36
|
15
|Брентфорд
|34
|9
|8
|17
|52-59
|35
|
16
|Эвертон
|33
|10
|8
|15
|34-48
|32
|
17
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|42-60
|26
|
18
|Лутон Таун
|34
|6
|7
|21
|47-75
|25
|
19
|Бернли
|34
|5
|8
|21
|37-69
|23
|
20
|Шеффилд Юн.
|33
|3
|7
|23
|31-88
|16
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
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37 тур
38 тур
|20.04
|17:00
|
Лутон Таун – Брентфорд
|1 : 5
|20.04
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Бернли
|1 : 4
|20.04
|21:30
|
Вулверхэмптон – Арсенал
|0 : 2
|21.04
|15:30
|
Эвертон – Нот. Форест
|2 : 0
|21.04
|17:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|3 : 1
|21.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|5 : 2
|21.04
|18:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|1 : 3
|14.05
|22:00
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|- : -
|15.05
|21:45
|
Брайтон – Челси
|- : -
|15.05
|22:00
|
МЮ – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|19
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|24
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|28
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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