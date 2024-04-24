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Ирина Алексеева — о наехавшем на нее мигранте: «Депортировали! Пусть возвращается туда, откуда приехал»

Давид Хачатрян
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Боец UFC Ирина Алексеева (5-2) сообщила, что наехавшего на нее мигранта из Таджикистана депортировали на родину.

«Депортировали!!! — написала Алексеева в соцсетях. — Закончилась эта ситуация с мигрантом, он умышленно на нас наехал!!! И я хочу своим примером показать, что не нужно молчать и терпеть такое нелюдское отношение к себе!!! Если вас на ровном месте оскорбляют, ему кажется, что вы как-то не так одеты, что в его стране так не ходят, то и пусть возвращается туда, откуда приехал!!! Спасибо всем, кто остался неравнодушен и помог распространить эту ситуацию, пабликам и полиции, что оперативно среагировали и помогли разрешить эту ситуацию!!! Дошло даже до Бастрыкина!!! Вместе мы справились с этой необъективной агрессией!!! Этот нелюдь просто позор для всего своего народа, в такое сложное время подставляет просто всех! Ведь нет нации плохой, есть люди плохие!!! Агрессии и несправедливости нет места в нашей стране!!!»

Ранее сообщалось, что в Челябинске арестовали уроженца Таджикистана, который едва не сбил Алексееву. После ареста появилось видео, как он извиняется за свой поступок.

Ирина Алексеева попала в&nbsp;ДТП на&nbsp;велосипеде. «Ты в шортах, в майке, таких надо давить». Боец UFC Алексеева повздорила с мигрантом на дороге

Ирина Алексеева
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