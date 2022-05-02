Россиян поддерживают почти все в теннисе. Почему так не могут фигуристы?

Новак Джокович может лично приехать в Москву, несмотря на санкции.

В эти дни происходит исторический процесс — речь о теннисе, в котором конфликт вокруг участия россиян и белорусов в Уимблдоне зашел очень далеко и рискует привести даже к обнулению старейшего турнира. Пока только в рейтинговом плане, но репутационный удар по Всеанглийскому лаун-теннисному клубу очень серьезен.

Что происходит

Ситуация уникальная: британцы в одностороннем порядке решили не приглашать на Уимблдон представителей двух стран, которые находятся под санкциями, но натолкнулись на шквал критики от лидеров мирового тенниса. Руководство Всеанглийского клуба осудили такие суперзвезды, как Новак Джокович, Рафаэль Надаль, и даже засомневался британец Энди Маррей. Более того — ATP и WTA собираются в Мадриде, чтобы вынести решение против Уимблдона. То есть применить санкции против тех, кто отстраняет россиян. Нам логично было бы этот пример всеми силами развивать и распространять. И прилагать усилия, чтобы опыт перекинулся на другие виды спорта.

Понятно, что положение крайне сложное и теннис находится в обособленной ситуации. Вид подчеркнуто индивидуальный, а большинство наших игроков живут за рубежом, работают с западными брендами и академиями. Понятно и то, что АТР и WTA борются не столько за ущемленных россиян и белорусов, сколько за свой авторитет: они объявили публично, что представители этих государств продолжат участвовать под нейтральным флагом, но теперь, получается, натолкнулись на внутреннюю оппозицию. Наконец, объяснимо, почему теннисная история не становится для нас национальной. Событие само по себе фрагментарное: здесь высказался один человек, там другой, им ответили и так далее. Да и теннис у нас всенародным видом спорта не назовешь.

Кто что сказал

Сейчас — еще один шанс сделать российский теннис особенным. Потому что за наших вступаются очень серьезные люди.

Новак Джокович:

— Мы в Сербии знаем, что происходило в 1999 году, простые люди всегда страдают, у нас было много вооруженных конфликтов на Балканах. Я не могу поддержать решение Уимблдона. Это не вина спортсменов. Когда политика вмешивается в спорт, это обычно плохо заканчивается. Нет никакой необходимости банить спортсменов. В теннисе есть правила, запрещающие дискриминацию. Мы играем на основе рейтинга, а не национальности.

Рафаэль Надаль:

— Это очень несправедливо по отношению к моим коллегам, они не виноваты в том, что происходит. Когда власти накладывают ограничения, все очевидно, им нужно следовать. Но тут власти просто дали рекомендацию, и Уимблдон пошел на крайний шаг. Хотя власти их к этому не принуждали.

ATP:

— Мы считаем, что одностороннее решение Уимблдона и LTA исключить игроков из России и Белоруссии из британских травяных турниров в этом году несправедливо и может создать вредный прецедент. Дискриминация по признаку национальности представляет собой нарушение нашего соглашения с Уимблдоном.

Энди Маррей:

— Я считаю, что это невероятно сложная ситуация. Я разговаривал с некоторыми российскими игроками, с некоторыми украинцами. Мне очень жаль спортсменов, которым не разрешают играть. Понимаю, что это кажется им несправедливым.

Можно, конечно, порассуждать, что все это шотландские корни Энди, и вот проснулся в нем дух горца — и решил сказать что-то против общественного мнения (хотя, строго говоря, россиян допускать не призывал). Но ситуация действительно серьезная — в ближайшее время ATP и WTA могут объявить об изменении статуса Уимблдона в своей иерархии. Нужно понимать, что турниры «Большого шлема» формально не относятся к этим организациям и автономны. Но у профессиональных туров есть много полномочий: отменить розыгрыш рейтинговых очков в Великобритании или как минимум защитить очки россиян. Другими словами, наши звезды, лишенные участия в турнире, все равно не потеряют прошлогодние баллы. Это одна из опций — вряд ли Уимблдон целиком утратит свой спортивный статус и станет выставочным турниром с солидными призовыми без очков, но меры помощи россиянам возможны.

Вот что значит, когда Даниил Медведев борется за звание первой ракетки мира. Более того, в Федерации тенниса России объявили о приглашении на Открытый чемпионат Москвы иностранных теннисистов, в том числе Джоковича. Об этом со ссылкой на члена правления ФТР Владимира Камельзона сообщает РИА «Новости Спорт».

Что в других видах спорта?

И вот вопрос — нет ли других видов спорта, где можно было бы побороться за российских спортсменов? Где у них действительно достаточно влияния и аргументов в свою пользу? На ум сразу приходит фигурное катание. Там мы объективно сильнейшая страна в мире, а девушки вообще мировой бренд. Понятно, что кулуарная борьба тоже ведется, но в теннисе все происходит публично. Может быть, и нам перейти к публичным обращениям к иностранным (не только западным) спортсменам и организациям?

ATP и WTA говорят о недопустимости дискриминации, то есть коллективных санкций. Окей, давайте рассматривать каждого индивидуально. Так почему международные спортивные организации, зарегистрированные в основном в Европе и Швейцарии, применяют другие лекала? Логичнее же рассмотрение заявки каждого конкретного спортсмена. В конце концов, есть CAS.

А как насчет возникшей на Олимпиаде темы protected person? Ведь огромное количество фигуристов, гимнастов и других спортсменов — несовершеннолетние. Они в принципе юридически недееспособны в полном объеме до достижения 18-летия. Как быть с ними? Не допускать на соревнования их родителей, но допускать спортсменов? Даже это более уместно. И те же аргументы применимы к лыжным гонкам, художественной гимнастике, синхронному плаванию, да любому некомандному виду спорта.

Конечно, ситуация для международных организаций сложная. Но коллективная ответственность даже в такой обстановке остается крайне спорной мерой. Это ничем не отличается от абсолютно алогичной блокировки банковских карточек наших соотечественников за рубежом или лишения рекламных доходов российских YouTube-каналов.

На тему отстранения не очень охотно говорят и сами спортсмены, но два месяца кулуарной работы, судя по всему, значительных подвижек не дали. Так не лучше ли тогда организовывать публичную кампанию через СМИ и соцсети? Надаль, Джокович и Маррей в той или иной степени не побоялись высказаться в поддержку россиян. Неужели у наших спортсменов нет друзей за рубежом? Да есть они. А русские фанаты в соцсетях — это вообще особая сила.

Надо действовать. Потому что терять уже нечего.