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Сегодня, 11:00

Когда первый рабочий день в мае и сколько выходных в праздники

Россияне в 2024 году будут отдыхать на День Победы четыре дня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

В 2024 году выходные в связи с Праздником Весны и Труда, который отмечается 1 мая, распределены следующим образом: с 28 по 1 мая (четыре дня). Рабочая неделя с 22 по 28 апреля объявлена шестидневной. Первый рабочий день после длинных первомайских праздников — четверг, 2 мая. Таким образом, на неделе с 29 апреля по 5 мая, будет только два рабочих дня (2 и 3 мая), при графике 5/2.

В этом году на День Победы, который выпал на четверг, граждане России будут отдыхать четыре дня: с 9 по 12 мая. При этом среда, 8 мая, станет сокращенным рабочим днем. Россияне выйдут на работу после вторых длинных майских праздников в понедельник, 13 мая.

Салют в&nbsp;Москве. Календарь праздничных и выходных дней 2024 года: актуальная версия

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