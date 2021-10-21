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Мэр Собянин ввел запрет на проведение массовых спортивных мероприятий в Москве с 28 октября по 7 ноября

12:22
Сергей Собянин. Фото kremlin.ru
Сергей Собянин. Фото kremlin.ru
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении ограничений на фоне усложнения ситуации с коронавирусом в городе.

Собянин объявил дни с 28 октября по 7 ноября в столице нерабочими и заявил, что в этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента Российской Федерации.

В частности, мэр ввел запрет на проведение спортивных мероприятий в период с 28 октября по 7 ноября. В эти дни запрещено проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением проводимых по решению органов государственной власти либо по согласованию с управлением Роспотребнадзора по Москве. Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек также рекомендуется принять аналогичные решения.

Кроме того, с 8 ноября в столице вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

Вчера, 20 октября, президент РФ Владимир Путин одобрил предложение сделать нерабочими днями в стране период с 30 октября по 7 ноября на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. За последние сутки в стране были установлены антирекорды по количеству случаев заражения коронавирусом и летальных исходов от него.

Матчи РПЛ и КХЛ, которые подпадают под запрет мэра Москвы о проведении спортивных мероприятий

Дополнительная информация:

https://www.sobyanin.ru/koronavirus-o-nerabochih-dnyah-i-drugih-resheniyah

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Иван Торопцев все материалы автора

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