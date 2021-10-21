Матчи РПЛ и КХЛ, которые подпадают под запрет мэра Москвы о проведении спортивных мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении краткосрочного локдауна из-за ситуации с коронавирусом.

Собянин объявил период с 28 октября по 7 ноября нерабочими днями и заявил о запрете на проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти либо по согласованию с управлением Роспотребнадзора по Москве.

В период с 28 октября по 7 ноября в Москве состоится матч 13-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Ростов» (30 октября), а также встречи 14-го тура «Динамо» — «Краснодар» (6 ноября) и «Спартак» — «Локомотив» (7 ноября).

Кроме того, в этот период в столице запланированы игры регулярного чемпионата КХЛ: у ЦСКА — домашние матчи против «Автомобилиста» (2 ноября) и СКА (7 ноября), у московского «Динамо» — против СКА (29 октября) и «Амура» (5 ноября), у «Спартака» — против «Сочи» (28 октября), минского «Динамо» (6 ноября) и «Сибири» (7 ноября).