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Сегодня, 11:54

Алексеева: «Напишу заявление на таджика, пытавшегося меня задавить»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Боец UFC Ирина Алексеева призналась, что собирается написать заявление на представителя Таджикистана, который в Челябинске попытался на автомобиле задавить спортсменку и ее подругу.

«Буду писать заявление на него в полицию. Многие паблики опубликовали видео, на которых видно, как он нарушает правила дорожного движения, скоростной режим и так далее. В публичные извинения я не верю. Они всегда на нас агрессируют, а как доходит дело до полиции, нарушители включают режим бедных овечек с жалостливыми и детскими личиками, говоря про семью, надо кормить, деньги нужны. Но когда ты себя так ведешь, ты не думаешь ни о семье, ни о родителях, ни о чем», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

Ирина Алексеева попала в&nbsp;ДТП на&nbsp;велосипеде. «Ты в шортах, в майке, таких надо давить». Боец UFC Алексеева повздорила с мигрантом на дороге

21 апреля российскую спортсменку едва не сбил мужчина из Таджикистана. После инцидента автомобилист отказался извиняться перед Алексеевой, подчеркнув, что таких, как она, «надо давить».

Источник: MMA.Metaratings.ru
Ирина Алексеева
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