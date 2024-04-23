Репетиции парада Победы в Москве: когда пройдут и какие улицы перекроют

Во вторник, 23 апреля, будет временное перекрытие движения в Тверском районе в связи с репетицией парада Победы. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

С 21.00 и до окончания мероприятия будут перекрыты улица Тверская от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой. Также движение закроют по 1-й Тверской-Ямской улице от Большой Садовой до улицы Гашека. Перекроют съезд на Тверскую от станции метро «Маяковская» от дома 2, строение 2 по улице 1-я Тверская-Ямская до дома 2, строение 1 по улице 1-я Тверская-Ямская.

Моховая улица будет закрыта от Воздвиженки до Тверской. По Охотному Ряду — от Тверской до Большой Дмитровки. По Большой Никитской — от Моховой до Романова переулка.

Кратковременные ограничения будут и на Тверском бульваре (от улицы Большая Никитская до улицы Тверская), Страстном бульваре от улицы Тверская до Нарышкинского проезда и в Большом Путинковском переулке (от улицы Малая Дмитровка до улицы Тверская).

9 мая 2024 года будет праздноваться 79-ая годовщина победы в Великой Отечественной войне. Традиционно главным мероприятием станет парад военной техники и военнослужащих на Красной площади в Москве.