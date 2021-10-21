Мэр Собянин ввел локдаун в Москве на период с 28 октября по 7 ноября

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте в связи с резким ростом заболеваемости ковидом объявил о принятии новых мер.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял решение об объявлении нерабочих дней. Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом, — говорится в сообщении.

Поэтому во исполнение указа президента в Москве приняты следующие решения. Нерабочие дни в Москве устанавливаются с 28 октября по 7 ноября 2021 г.

В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента Российской Федерации.

В частности:

1. Приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости.

Продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом не ограничивается.

Рестораны и кафе могут работать на вынос и доставку готовых блюд. Не ограничивается работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах при условии, что в них нет доступа посторонних лиц.

2. Приостанавливается оказание государственных услуг в центрах «Мои документы» и помещениях органов власти города Москвы, за исключением срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния.

Предоставление государственных услуг в электронном виде сохраняется в полном объеме.

3. В детских садах и школах объявляются каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций.

Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будет организована работа дежурных групп.

Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме.

4. Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме.

5. Театры и музеи могут продолжать работу. Однако их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50 процентов, использования QR-кодов и защитных масок.

Федеральным органам власти рекомендуется принять аналогичные решения в отношении подведомственных им организаций культуры.

6. Запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти либо по согласованию с управлением Роспотребнадзора по г. Москве".