За минувшие сутки в России установлены антирекорды по заражению и смертям от коронавируса

За последние сутки в России выявлено 36 339 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Это является антирекордом с момента начала пандемии.

Из них 9 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1036 летальных исходов, что также является антирекордом за период пандемии. За сутки в России полностью выздоровели 25 895 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (7897), Санкт-Петербурге (3280), Московской области (2318), Самарской области (937) и Нижегородской области (737).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 131 164 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 227 389 летальных исходов, выздоровели 7 091 607 человек.