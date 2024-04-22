РЕН ТВ: 21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой
Стала известна предположительная причина смерти игрока пляжного клуба «Заречье-Одинцово» Арины Михайлиной.
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, российская спортсменка покончила с собой. Отмечается, что за час до гибели волейболистке вызвали скорую, однако врачи ничего не заподозрили.
О смерти Михайлиной стало известно 22 апреля. Она скончалась в возрасте 21 года.
Михайлина является чемпионкой первенства России среди девушек до 17 лет и обладательницей бронзовой медали спартакиады учащихся.
Источник: РЕН ТВ
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