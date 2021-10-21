Главное о коронавирусе в России и мире на 21 октября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За минувшие сутки в России установлены антирекорды по заражению коронавирусом и смертям от него.

За последние сутки в России выявлено 36 339 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 9 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1036 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 25 895 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (7897), Санкт-Петербурге (3280), Московской области (2318), Самарской области (937) и Нижегородской области (737).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 131 164 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 227 389 летальных исходов, выздоровели 7 091 607 человек.

— За минувшие сутки в России зафиксированы антирекорды по количеству случаев заражения и летальных исходов от коронавируса.

— В России объявили период с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочими днями на фоне ситуации с коронавирусом.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 21 октября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 242 853 467.

Первое место по числу зараженных занимают США — 46 092 362 человека. Далее идут Индия (34 127 450) и Бразилия (21 680 489).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 751 811. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (604 303) и Индия (452 844).

— В Латвии объявлен локдаун. В период с 21 октября по 15 ноября в стране будет действовать комендантский час с 20.00 по 5.00, все развлекательные и спортивные мероприятия отменены, закрыты все магазины, кроме минимаркетов рядом с домом.