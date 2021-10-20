Путин одобрил предложение сделать нерабочими днями период с 30 октября по 7 ноября
20 октября, 15:10
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством страны обсудил ситуацию с коронавирусом.
Как сообщает ТАСС, Путин одобрил предложение об объявлении период с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочими днями. Ранее с таким предложением выступила вице-премьер страны Татьяна Голикова.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 094 825 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 226 353 летальных исхода, выздоровели 7 065 712 человек.
Читайте также
Cборная Украины пропустит чемпионат Европы по плаванию в Казани. В спорт снова вмешивается политика?
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю