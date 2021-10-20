Путин одобрил предложение сделать нерабочими днями период с 30 октября по 7 ноября

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством страны обсудил ситуацию с коронавирусом.

Как сообщает ТАСС, Путин одобрил предложение об объявлении период с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочими днями. Ранее с таким предложением выступила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 094 825 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 226 353 летальных исхода, выздоровели 7 065 712 человек.