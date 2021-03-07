Хрюнов поддержал Яна после поражения с бою со Стерлингом из-за запрещенного приема

Спортивный менеджер и промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал поединок российского борца смешанных единоборств Ислама Махачева с американцем Дрю Добером и бой россиянина Петра Яна с американцем Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 259.

В воскресенье, 7 марта, на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе Махачев удушающим приемом одержал победу над Добером. А Ян проиграл Стерлингу из-за того, что ударил соперника коленом в партере в 4-м раунде и был дисквалифицирован.

Россиянин лишился титула чемпиона UFC и выразил надежду на реванш. Но Стерлинг не принял пояс чемпиона UFC после боя, отметив, что не хотел так победить.

«Необыкновенно противоречивые впечатления от того, что я видел сегодняшним утром, — сказал Хрюнов. — Ислам Махачев построил блестящую тактику на бой. Действительно подготовил момент и болевым приемом победил Добера. Это была работа его штаба, которая была направлена на то, чтобы этот бой выиграть именно таким способом».

Комментируя бой Петра Яна, Хрюнов выразил мнение, что россиянин «попал в сети UFC».

«На мой взгляд, ситуация с его соперником была тоже натренирована, и его соперник готовил возникновение подобных обстоятельств. И Петр Ян его фактически на рефлексах ударил, думая, что он не касается двумя коленами настила. И это доказательство того, что UFC боролась против своего чемпиона. Хочу выразить слова поддержки Петру Яну, который молодец. Русский парень отправился в Лас-Вегас, но, увы, попал в сети «гидры» во главе с Дэйной Уайтом. Петр, поддерживаю тебя, и я думаю, что тебя впереди еще ожидают великие победы», сказал Хрюнов.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении показывает РЕН ТВ