Петр Ян подписал контракт на реванш со Стерлингом

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян подписал контракт на реванш против Алджамейна Стерлинга. Поединок пройдет 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби.

«Подписано соглашение о бое на UFC 267. Пора вернуть то, что принадлежит мне. На этот раз никаких игр с моей добычей! Бой состоится 30 октября в Абу-Даби», — написал Ян в Instagram.

Напомним, что россиянин потерял пояс чемпиона в предыдущем бою со Стерлингом. В четвертом раунде Ян нанес неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову оппонента. За это он был дисквалифицирован.