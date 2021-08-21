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Петр Ян подписал контракт на реванш со Стерлингом

10:27
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян подписал контракт на реванш против Алджамейна Стерлинга. Поединок пройдет 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби.

«Подписано соглашение о бое на UFC 267. Пора вернуть то, что принадлежит мне. На этот раз никаких игр с моей добычей! Бой состоится 30 октября в Абу-Даби», — написал Ян в Instagram.

Напомним, что россиянин потерял пояс чемпиона в предыдущем бою со Стерлингом. В четвертом раунде Ян нанес неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову оппонента. За это он был дисквалифицирован.

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Роман Шишов все материалы автора

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