Ян уверен, что Стерлинг снимется с их второго поединка
10:36
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал интервью, которое действующий чемпион дивизиона Алджамейн Стерлинг дал журналисту Ариэлю Хельвани.
Стерлинг в беседе с Хельвани рассказал, что до сих пор испытывает проблемы из-за старых травм, а времени для их восстановления было недостаточно.
«Это сука снимется с боя», — написал Ян в Twitter.
Второй поединок Стерлинг — Ян пройдет 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби.
This bitch will pull out from the fight ??? https://t.co/DsIucUeZjG— Petr «No Mercy» Yan (@PetrYanUFC) September 2, 2021
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