Ян уверен, что Стерлинг снимется с их второго поединка

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал интервью, которое действующий чемпион дивизиона Алджамейн Стерлинг дал журналисту Ариэлю Хельвани.

Стерлинг в беседе с Хельвани рассказал, что до сих пор испытывает проблемы из-за старых травм, а времени для их восстановления было недостаточно.

«Это сука снимется с боя», — написал Ян в Twitter.

Второй поединок Стерлинг — Ян пройдет 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби.