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Ян уверен, что Стерлинг снимется с их второго поединка

10:36
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал интервью, которое действующий чемпион дивизиона Алджамейн Стерлинг дал журналисту Ариэлю Хельвани.

Стерлинг в беседе с Хельвани рассказал, что до сих пор испытывает проблемы из-за старых травм, а времени для их восстановления было недостаточно.

«Это сука снимется с боя», — написал Ян в Twitter.

Второй поединок Стерлинг — Ян пройдет 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби.

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Никита Карин все материалы автора

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