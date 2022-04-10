Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменкомв разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Петра Яна в поединке против Алджамейна Стерлинга в со-главном поединке турнира UFC 273.

«Конечно, очень неожиданный итог. Я считал, что Петя выиграет, и выиграет уверенно. Был близкий бой, нельзя говорить, что Петя плохо выглядел. Стерлинг хорошо подготовился, у него был год на подготовку. Он сделал хорошие выводы из первых противостояний. Судейство? Был равный бой без серьезного урона с обеих сторон. Первый раунд решил все. Но Петя из практики первый раунд не сильно активно работает, присматривается. Стерлинг для судей был более активный. Самое главное — в конце первого раунда он нанес последний удар. Может быть, это повлияло. Раздельное решение, оно могло быть и в ту, и в ту пользу», — сказал Шлеменко «СЭ».

Также Шлеменко ответил на вопрос о влиянии политической повестки на судейство.

«Она может повлиять. Есть пресловутый человеческий фактор. Всю жизнь американские судьи к нам относились не очень доброжелательно. Не помню, чтобы в равных боях судьи отдавали победу русским бойцам. Тут нужно стараться быть на голову сильнее, но, к сожалению, этого не получилось», — сказал Шлеменко «СЭ».

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей (47-48, 47-48, 48-47). Американец защитил чемпионский титул в легчайшем весе.

На счету 32-летнего Стерлинга 21 победа и 3 поражения в профессиональной карьере, у 29-летнего Яна 16 побед и 3 поражения.