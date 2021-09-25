Стерлинг выбыл с титульного боя против Яна

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг снялся с титульного боя-реванша против Петра Яна, сообщает MMA Fighting.

В качестве возможной причины называются проблемы 32-летнего Стерлинга с шеей.

6 марта Петр Ян проиграл Стерлингу из-за запрещенного удара в 4-м раунде коленом в голову. 28-летний россиянин был дисквалифицирован за это, победу присудили американцу.

Второй бой между этими бойцами должен был состояться 30 октября на UFC 267.