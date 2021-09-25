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Стерлинг выбыл с титульного боя против Яна

22:31
Петр Ян и Алджамейн Стерлинг. Фото USA Today Sports
Петр Ян и Алджамейн Стерлинг. Фото USA Today Sports
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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг снялся с титульного боя-реванша против Петра Яна, сообщает MMA Fighting.

В качестве возможной причины называются проблемы 32-летнего Стерлинга с шеей.

6 марта Петр Ян проиграл Стерлингу из-за запрещенного удара в 4-м раунде коленом в голову. 28-летний россиянин был дисквалифицирован за это, победу присудили американцу.

Второй бой между этими бойцами должен был состояться 30 октября на UFC 267.

Дополнительная информация:

https://www.mmafighting.com/2021/9/25/22693315/aljamain-sterling-out-of-ufc-267-title-fight-vs-petr-yan

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Екатерина Савостина все материалы автора

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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