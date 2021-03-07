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Ислам Махачев: «Дисквалификация Петра Яна закрыла мою радость»

09:45
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Российский боец UFC Ислам Махачев прокомментировал поражение Петра Яна от Алджамейна Стерлинга дисквалификацией. Ян выигрывал, но в четвертом раунде нанес запрещенный удар колена, после чего ему был присужден проигрыш. Ян был лишен титула чемпиона UFC.

«Это закрыло мою радость. Когда Стерлинг сел на колени, я подумал: «Только не бей [коленом]». И Петр ударил... Но ничего, по бою было видно: Петр контролировал весь бой, превосходил его во всех аспектах — в том числе в борьбе. Соперник снял с себя пояс. Это говорит о том, что Петру дадут реванш», — сказал Махачев «СЭ».

Махачев на турнире UFC 259 победил удушающим приемом Дрю Добера. Теперь на счету 29-летнего бойца 19 побед и 1 поражение в ММА (8-1 в UFC).

(Илья Андреев)

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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