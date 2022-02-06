«Я сломаю этого клоуна!» Петр Ян обратился к Стерлингу после официального анонса их боя

Петр Ян обратился к Стерлингу после официального анонса боя на турнире UFC

Российский боец Петр Ян обратился к действующему чемпиону легчайшего дивизиона UFC американцу Алджамейну Стерлингу после официального анонса их боя-реванша.

«9 Апреля во Флориде (Джексонвилле) будут искры. Я сломаю этого клоуна!», — написал Ян в Instagram.

В их первом поединке, который состоялся в марте прошлого года в Лас-Вегасе, Ян проиграл Стерлингу из-за дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову.

На счету Яна 16 побед и 2 поражения, у Стерлинга — 20 побед и 3 поражения.