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«Я сломаю этого клоуна!» Петр Ян обратился к Стерлингу после официального анонса их боя

Петр Ян обратился к Стерлингу после официального анонса боя на турнире UFC
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Петр Ян.
Фото Instagram

Российский боец Петр Ян обратился к действующему чемпиону легчайшего дивизиона UFC американцу Алджамейну Стерлингу после официального анонса их боя-реванша.

«9 Апреля во Флориде (Джексонвилле) будут искры. Я сломаю этого клоуна!», — написал Ян в Instagram.

Публикация от Петр «No Mercy» Ян (@petr_yan)

В их первом поединке, который состоялся в марте прошлого года в Лас-Вегасе, Ян проиграл Стерлингу из-за дисквалификации за запрещенный удар коленом в голову.

На счету Яна 16 побед и 2 поражения, у Стерлинга — 20 побед и 3 поражения.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
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