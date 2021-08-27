Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Стерлинг — о реванше с Яном: «Это будет насилие»

14:59
Теги:

Действующий чемпион легчайшего веса UFC Алджемейн Стерлинг высказался по поводу реванша против экс-чемпиона дивизиона Петра Яна.

«Одно можно сказать наверняка — это будет насилие!» — написал боец в Instagram.

Публикация от Aljamain Sterling (@funkmastermma)

Первый бой между Яном и Стерлингом состоялся в ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе, победу одержал Стерлинг после дисквалификации Яна за запрещенный удар.

Реванш состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Горшенин все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Переход Макарова в «Динамо» не имеет отношения к лимиту. Объясняем почему
«Уфа» — «Крылья Советов»: все голы матча РПЛ
«Зенит» наконец-то сыграет с грандами! В Лиге чемпионов будет больно, зато интересно
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд