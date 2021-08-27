Действующий чемпион легчайшего веса UFC Алджемейн Стерлинг высказался по поводу реванша против экс-чемпиона дивизиона Петра Яна.

«Одно можно сказать наверняка — это будет насилие!» — написал боец в Instagram.

Первый бой между Яном и Стерлингом состоялся в ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе, победу одержал Стерлинг после дисквалификации Яна за запрещенный удар.

Реванш состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби.