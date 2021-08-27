Стерлинг — о реванше с Яном: «Это будет насилие»
14:59
Действующий чемпион легчайшего веса UFC Алджемейн Стерлинг высказался по поводу реванша против экс-чемпиона дивизиона Петра Яна.
«Одно можно сказать наверняка — это будет насилие!» — написал боец в Instagram.
Первый бой между Яном и Стерлингом состоялся в ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе, победу одержал Стерлинг после дисквалификации Яна за запрещенный удар.
Реванш состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби.
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