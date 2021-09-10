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Гловер Тейшера: «К Блаховичу я готов лучше, чем семь лет назад — к Джонсу»

10 сентября 2021, 21:52
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Претендент на пояс UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра рассказал о подготовке ко второму титульному бою UFC в своей карьере.

«Тренировки идут отлично, я регулярно работаю, — говорит Тейшейра в интервью порталу Combate. — Помогаю таким ребятам, как Веллингтон Турман, Алекс Перрейра. У меня также был лагерь, когда я готовился быть запасным на бой Блаховича и Адесаньи. Хотя у меня уже скоро будет простой в год, я все это время упорно тренировался. Провел часть времени в ATT, Black House, The Pit. Много где побывал. Тренировался и с Лиото Мачидой. К этому бою мы сделаем идеальный кэмп. У нас все еще есть восемь недель, и когда останется шесть — мы начнем жесткие спарринги.

Сейчас я готов к титульному бою лучше, чем семь лет назад [бой с Джонсом]. У меня на семь лет больше опыта. Я научился расслабляться. Я знаю свое тело лучше. Знаю, когда тренироваться, когда взять паузу. Раньше я тренировался слишком много и травмировался. Я по-прежнему тренируюсь много, но теперь, если замечаю, что качество выступления падает, я беру паузу. И это мне помогает".

Поединок Блаховича и Тейшейры пройдет 30 октября на UFC 267.

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Никита Горшенин все материалы автора

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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