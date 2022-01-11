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Стерлинг подтвердил, что его бой с Петром Яном перенесен и состоится не раньше апреля

10:32
Петр Ян и Алджамейн Стерлинг. Фото Getty Images
Петр Ян и Алджамейн Стерлинг. Фото Getty Images
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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг подтвердил, что его реванш с Петром Яном перенесен.

«Бой отменен до последующего уведомления. Я продолжаю тренироваться и готовиться. Поединок пройдет не раньше апреля. Эта картошка не сможет бегать от меня вечно!» — написал у себя в Twitter Стерлинг.

Вчера, 10 января, сообщалось, что второй бой Стерлинга и Яна могут перенести с 5 марта на 9 апреля. Первый поединок между спортсменами состоялся в марте 2021 года. Тогда россиянин уступил из-за нарушения правил — удара коленом сопернику в положении «партер». Позднее Ян победил Кори Сэндхагена решением судей в поединке за временный титул чемпиона UFC.

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Иван Торопцев все материалы автора

UFC 267, Петр Ян, Ислам Махачев, Александр Волков, дата боя и турнира – 30 октября 2021 года, Бойцовский остров, Абу-Даби

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