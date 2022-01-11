Стерлинг подтвердил, что его бой с Петром Яном перенесен и состоится не раньше апреля

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг подтвердил, что его реванш с Петром Яном перенесен.

«Бой отменен до последующего уведомления. Я продолжаю тренироваться и готовиться. Поединок пройдет не раньше апреля. Эта картошка не сможет бегать от меня вечно!» — написал у себя в Twitter Стерлинг.

Apparently it isn't until April now. The potato can't duck me forever! https://t.co/Y4INutKSsS — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) January 10, 2022

Вчера, 10 января, сообщалось, что второй бой Стерлинга и Яна могут перенести с 5 марта на 9 апреля. Первый поединок между спортсменами состоялся в марте 2021 года. Тогда россиянин уступил из-за нарушения правил — удара коленом сопернику в положении «партер». Позднее Ян победил Кори Сэндхагена решением судей в поединке за временный титул чемпиона UFC.