Стерлинг подтвердил, что его бой с Петром Яном перенесен и состоится не раньше апреля
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг подтвердил, что его реванш с Петром Яном перенесен.
«Бой отменен до последующего уведомления. Я продолжаю тренироваться и готовиться. Поединок пройдет не раньше апреля. Эта картошка не сможет бегать от меня вечно!» — написал у себя в Twitter Стерлинг.
Apparently it isn't until April now. The potato can't duck me forever! https://t.co/Y4INutKSsS— Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) January 10, 2022
Вчера, 10 января, сообщалось, что второй бой Стерлинга и Яна могут перенести с 5 марта на 9 апреля. Первый поединок между спортсменами состоялся в марте 2021 года. Тогда россиянин уступил из-за нарушения правил — удара коленом сопернику в положении «партер». Позднее Ян победил Кори Сэндхагена решением судей в поединке за временный титул чемпиона UFC.
UFC 267, Петр Ян, Ислам Махачев, Александр Волков, дата боя и турнира – 30 октября 2021 года, Бойцовский остров, Абу-Даби
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