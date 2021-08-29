Алджамейн Стерлинг: «Перед боем с Петром Яном я не ел 10 часов подряд»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг рассказал о причинах слабого выступления в поединке против Петра Яна на UFC 259.

«Я проснулся в день боя с твердым ощущением, что порву его на части, — вспоминает Стерлинга на подкасте «Won't Back Down». — Утренняя тренировка была потрясающей, я еще больше поверил в то, что снесу его. Но где-то через час-полтора после нее у меня началась слабость. Мои руки и ноги потяжелели, как будто я пробежал марафон или поднимал что-то тяжелое. Я не знаю, с чем это связано. Обычно в день боя я очень плотно завтракаю, мы идем с командой в буфет, и я много ем. А тут из-за ковида мы не могли никуда выбраться из отеля и пришлось есть завтрак от UFC PI. А там завтрак — два яйца и два маленьких блинчика. Вот и вся моя еда. Я позавтракал в 10-20 утра, и до боя ничего не ел. А бой был самым поздним в моей карьере — я вышел в клетку в 20-30. Обычно я очень плотно завтракаю и дерусь в 15-00 или 16-00, а тут поздно вечером. И весь день после тренировки меня кошмарила слабость, я надеялся, что к бою она пройдет.

Из-за слабости и усталости все дошло до того, что я выходил на бой с мыслями: «Выиграю первых три раунда, а дальше буду бегать от него. Пусть это будут самые скучные 4 и 5 раунды в истории, но зато я выиграю бой». Я сделал ставку на первые три раунда, думал, что переведу его, заберу спину и буду контролировать. Но после 1-го раунда усталость была просто невероятной. Помню, я иду в свой угол и встречаюсь глазами с Даной. Он аплодирует мне и показывает большой палец. Я думаю: «Босс, знал бы ты, что у меня уже нет сил. Я уже устал». И в итоге получилось то, что получилось. Когда я вернулся домой, ко мне набилось уже человек 30 гостей. Приехали даже друзья, которых я не видел со времен колледжа. Помню свой тост за столом. Я пригубил шампанского и сказал: «Друзья, так получилось, что это было одно из худших выступлений в моей жизни. Я ценю вашу поддержку, надеюсь, мне дадут реванш, и я выступлю лучше. Спасибо». Я отхлебнул шампанского, мы немного посидели и разошлись. А люди потом это так обсуждали, как будто мы отрывались на всю катушку, празднуя победу".

6 марта Петр Ян проиграл Стерлингу дисквалификацией за удар в 4-м раунде запрещенным коленом. Второй бой между этими бойцами состоится 30 октября на UFC 267.