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Петр Ян проведет второй бой против Алджамейна Стерлинга 5 марта

04:32
Петр Ян. Фото UFC
Петр Ян. Фото UFC
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Стала известна дата поединка российского бойца ММА Петра Яна против американца Алджаймейна Стерлинга.

Как сообщает журналист ESPN Бретт Окамото, поединок пройдет 5 марта на турнире UFC 272. Турнир состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

В марте прошлого года на UFC 259 Стерлинг победил Яна дисквалификацией за запрещенный удар коленом в голову в четвертом раунде. Их матч-реванш должен был состояться в октябре на UFC 267 в Абу-Даби, но Стерлинг получил травму и снялся с боя. На замену вышел Кори Сэндхаген, а итогом противостояния стала победа Яна единогласным решением судей.

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Евгений Петров все материалы автора
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