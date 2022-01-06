Петр Ян проведет второй бой против Алджамейна Стерлинга 5 марта
04:32
Стала известна дата поединка российского бойца ММА Петра Яна против американца Алджаймейна Стерлинга.
Как сообщает журналист ESPN Бретт Окамото, поединок пройдет 5 марта на турнире UFC 272. Турнир состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
В марте прошлого года на UFC 259 Стерлинг победил Яна дисквалификацией за запрещенный удар коленом в голову в четвертом раунде. Их матч-реванш должен был состояться в октябре на UFC 267 в Абу-Даби, но Стерлинг получил травму и снялся с боя. На замену вышел Кори Сэндхаген, а итогом противостояния стала победа Яна единогласным решением судей.
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю