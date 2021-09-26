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Менеджер Петра Яна: «Он будет биться за временный титул — реванш со Стерлингом неизбежен»

10:27
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Менеджер Саят Абдрахманов, который ведет карьеру Петра Яна, прокомментировал отказ чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга от реванша с бойцом клуба «Архангел Михаил».

«К сожалению, наши опасения подтвердились, и Стерлинг снялся с боя. Он изначально не горел желанием драться с Петром, тем более в Абу-Даби. Он не один раз заявлял, что не хочет там выступать, и сейчас нашел причину, чтобы сняться с боя. Петр все равно выступит в эту дату и будет биться за временный титул, поэтому в будущем реванш со Стерлингом все равно неизбежен. На данный момент мы дали предварительное согласие на нового соперника, поэтому ждем официальных бумаг», — приводит слова Абдрахманова пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Напомним, что сегодня ночью стало известно, что Стерлинг отказался от второго боя против Яна из-за травмы. Бой должен был состояться 30 октября на турнире UFC 267.

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UFC 267, Петр Ян, Ислам Махачев, Александр Волков, дата боя и турнира – 30 октября 2021 года, Бойцовский остров, Абу-Даби

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