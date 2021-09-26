Менеджер Саят Абдрахманов, который ведет карьеру Петра Яна, прокомментировал отказ чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга от реванша с бойцом клуба «Архангел Михаил».

«К сожалению, наши опасения подтвердились, и Стерлинг снялся с боя. Он изначально не горел желанием драться с Петром, тем более в Абу-Даби. Он не один раз заявлял, что не хочет там выступать, и сейчас нашел причину, чтобы сняться с боя. Петр все равно выступит в эту дату и будет биться за временный титул, поэтому в будущем реванш со Стерлингом все равно неизбежен. На данный момент мы дали предварительное согласие на нового соперника, поэтому ждем официальных бумаг», — приводит слова Абдрахманова пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Напомним, что сегодня ночью стало известно, что Стерлинг отказался от второго боя против Яна из-за травмы. Бой должен был состояться 30 октября на турнире UFC 267.