Тренер Мамедов: «Ян положился на свой угол, не всегда это можно делать»

Тренер Вели Мамедов прокомментировал дисквалификацию Петра Яна после поединка с американцем Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 259.

«Ян вел весь поединок. Но, видимо, на фоне большой ответственности, я говорю о первой защите его пояса, немножко Петр Ян неправильно понял свой угол. Потому что кто-то говорит, что он в углу спрашивал: коленом можно ударить? И секундант говорит «да». Петр Ян спрашивал у секунданта. Потому что со стороны видно, оторвана ли третья точка от настила или нет. В этом плане Петр Ян положился на свой угол, не всегда это можно делать, потому что мы, бойцы, сами должны быть ответственны. Так получилось. За одно спокойно: Петр выигрывал весь бой, обидно, что чуть-чуть не рассчитал», — приводит слова Мамедова РЕН ТВ.

7 марта Ян не сумел защитить чемпионский титул в легчайшем весе в поединке против американца. Он был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом в четвертом раунде.