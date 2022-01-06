Петр Ян подписал контракт с UFC на 6 поединков

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян в своем Instagram рассказал, что подписал новый контракт с UFC. Он также сообщил, что следующий бой он проведет 5 марта 2022 года.

«Сегодня подписали новый контракт c UFC на улучшенных условиях на 6 поединков. Cледующий бой — 5 марта в Лас-Вегасе, будет защита пояса», — написал Ян.

5 марта россиянин проведет бой против американца Алджаймейна Стерлинга на турнире UFC 272 в Лас-Вегасе.

Последний поединок Ян провел на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где победил Кори Сэндхагена, после чего стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.