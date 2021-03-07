Петр Ян согласен на бой-реванш со Стерлингом

Российский боец Петр Ян заявил, что готов на бой-реванш с Алджамейном Стерлингом.

Утром 7 марта Ян не сумел защитить чемпионский титул в легчайшем весе в поединке против американца. Он был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом в четвертом раунде.

«Это обидно, это досадно. Но думаю, что он как боец в таком поединке он не примет такой пояс. Нам организуют реванш, с удовольствием проведу реванш. Сегодня у меня был план первые раунды просто подергивать его, давать ему работать, пинаться много, тратить энергию и уже в поздних раундах делать свою работу. Ничем он не удивил, я знал, что он будет делать, забирать мне спину, локтями я ему не давал бить. Я очень расстроюсь, если не будет реванша, но я и так уже расстроен, как все вышло», — сказал Ян на пресс-конференции.

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