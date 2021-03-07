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Стерлинг не принял пояс чемпиона UFC после поединка с Петром Яном

08:47
Алджамейн Стерлинг. Фото Instagram
Алджамейн Стерлинг. Фото Instagram
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Американский боец Алджамейн Стерлинг не принял пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, сообщает ТАСС.

Стерлинг оставил пояс в клетке после того, как получил его от президента организации Даны Уайта.

Петр Ян был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом в четвертом раунде боя. 28-летний россиянин лишился чемпионского пояса. На его счету 15 побед и 2 поражения в ММА. У 31-летнего Стерлинга 20 побед и 3 поражения.

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UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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