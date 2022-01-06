Стерлинг пообещал наказать Яна в бое-реванше в марте

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг записал видеообращение к российским болельщикам, в котором пообещал наказать Петра Яна в боя за титульный пояс.

«Россия, я накажу вашего парня, и вы ничего не сможете с этим сделать! Я покажу вам, кто только болтает 5 марта! Доброе утро», — написал Стерлинг в Instagram.

Сегодня стало известно, что Ян подписал новый контракт с UFC и 5 марта на турнире в Лас-Вегасе встретится со Стерлингом.

В марте прошлого года на UFC 259 Стерлинг победил Яна дисквалификацией за запрещенный удар коленом в голову в четвертом раунде. Их матч-реванш должен был состояться в октябре на UFC 267 в Абу-Даби, но Стерлинг получил травму и снялся с боя. На замену вышел Кори Сэндхаген, а итогом противостояния стала победа Яна единогласным решением судей.