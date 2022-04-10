Дядя Хабиба назвал неожиданным поражение Петра Яна от Стерлинга

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя российского бойца Хабиба Нурмагомедова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Петра Яна в поединке против Алджамейна Стерлинга в со-главном поединке турнира UFC 273.

«Неожиданный результат», — сказал Нурмагомедов «СЭ».

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей (47-48, 47-48, 48-47). Американец защитил чемпионский титул в легчайшем весе.

На счету 32-летнего Стерлинга 21 победа и 3 поражения в профессиональной карьере, у 29-летнего Яна 16 побед и 3 поражения.