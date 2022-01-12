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Сегодня, 10:47

Кудряшов — о переносе боя Яна и Стерлинга: «Петр уже морально сломал его»

Боксер Кудряшов считает, что Петр Ян морально сломал Алджамейна Стерлинга перед титульным боем в UFC
Иван Торопцев
Корреспондент

Российский боксер Дмитрий Кудряшов отреагировал на новость о переносе боя Петра Яна и Алджамейна Стерлинга с марта на апрель.

«Знаком с Петром, видел, что он готов к бою. Петр вряд ли мог отменить бой. Стерлинг кидается словами, но Петр его морально сломал уже. Каждый привлекает внимание как может. Стерлинг своим поведением подогревает интерес. Уверенность в результате на стороне Петра Яна. Не знаю, кто вообще может победить его сейчас. Петр в своей голове его уже победил. В прошлый раз была просто ошибка. Я верю, что сейчас он сильнее. За такой короткий срок поменяться Стерлингу просто невозможно. Что он может предложить Петру Яну? Непонятно. А вот что ему может предложить Петр, как раз понятно», — приводит «РЕН ТВ» слова Кудряшова.

Поединок Яна и Стерлинга должен был пройти 5 марта на турнире UFC 272. В ночь с 11 на 12 января стало известно, что бой перенесен на турнир UFC 273, который состоится 9 апреля.

Ян проиграл Стерлингу в марте 2021 года из-за нарушения правил — удара коленом сопернику в положении «партер». Из-за этого поражения россиянин лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе. Позднее Ян победил Кори Сэндхагена решением судей в поединке за временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
UFC
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UFC 267, Петр Ян, Ислам Махачев, Александр Волков, дата боя и турнира – 30 октября 2021 года, Бойцовский остров, Абу-Даби
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