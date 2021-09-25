Ян может подраться с Сэндхагеном за временный титул
Российский боец смешанного стиля Петр Ян может провести бой за временный чемпионский пояс UFC в легчайшем весе. Его соперником может стать Кори Сэндхаген, сообщает инсайдер Ариэль Хельвани.
Ранее действующий обладатель чемпионского пояса UFC американец Алджамейн Стерлинг отказался от боя с Яном из-за проблем с шеей.
Поединок Ян — Стерлинг должен был возглавить вечер на турнире UFC 267, который запланирован на 30 октября в Абу-Даби.
В послужном списке Яна 15 побед и 2 поражения. Сэндхаген провел 17 боев, одержав 14 побед и потерпев 3 поражения.
UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас
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