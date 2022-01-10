Бой Яна против Стерлинга могут перенести на апрель

Менеджер Саят Абдрахманов, представляющий интересы временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, прокомментировал информацию о возможном переносе реванша с 5 марта на 9 апреля.

«Официально бой Петра Яна на апрель не перенесен. Такой вариант возможен, и он обсуждается», — приводит слова Абдрахманова пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Напомним, что Петр Ян должен провести объединительный бой против действующего чемпиона организации Алджамейна Стерлинга. Организация реванша заняла у менеджмента UFC ровно год.

Ян проиграл Стерлингу в марте 2021 года из-за нарушения правил — удара коленом сопернику в положении «партер». Позднее Ян победил Кори Сэндхагена решением судей в поединке за временный титул чемпиона UFC.