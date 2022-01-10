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Бой Яна против Стерлинга могут перенести на апрель

13:45
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Менеджер Саят Абдрахманов, представляющий интересы временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, прокомментировал информацию о возможном переносе реванша с 5 марта на 9 апреля.

«Официально бой Петра Яна на апрель не перенесен. Такой вариант возможен, и он обсуждается», — приводит слова Абдрахманова пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Напомним, что Петр Ян должен провести объединительный бой против действующего чемпиона организации Алджамейна Стерлинга. Организация реванша заняла у менеджмента UFC ровно год.

Ян проиграл Стерлингу в марте 2021 года из-за нарушения правил — удара коленом сопернику в положении «партер». Позднее Ян победил Кори Сэндхагена решением судей в поединке за временный титул чемпиона UFC.

Дополнительная информация:

https://vk.com/archangel_michael_club

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Иван Шитик все материалы автора

UFC 267, Петр Ян, Ислам Махачев, Александр Волков, дата боя и турнира – 30 октября 2021 года, Бойцовский остров, Абу-Даби

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