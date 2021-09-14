Тренер временного чемпиона UFC в тяжелом весе Сирила Гана Фернанд Лопес в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о личных впечатлениях от Александра Волкова.

«Волков до боя говорил, что хочет проверить, чье кунг-фу лучше. И я решил, что по ходу боя нам нужно будет его немного поддразнивать, цеплять. Например, вы видели, Волков бросает комбо «джеб-лоукик», Сирил отвечает «двойка-панч в корпус-лоукик», а затем разводит руками, как бы говоря: «Ну и кто лучше? Хочешь еще?» Вот по ходу лагеря мы обыгрывали такие вещи, готовились к тому, что будем дразнить его, залезать в голову. Я, правда, не знаю, помогло ли это нам (смеется). Но мы видели, что Волков невероятно мотивирован. И он очень пугающе выглядит вживую. Я не завидую, честно говоря, следующему сопернику Волкова.

Когда вы стоите напротив Волкова в клетке — вам, б***, реально становится страшно. Он реально страшный. Махина. Когда перед боем судья разводит вас по углам, и Волков идет этой своей походкой в угол, смотрит Сирилу в глаза... Вау. Это реально пугает. Мне было страшно, и я помню, как посмотрел Сирилу в глаза, как он там, — а он улыбался. После боя я спросил его: «Почему ты улыбался, когда он посмотрел тебе в глаза?» Он ответил: «Он был какой-то слишком серьезный, угрожал мне взглядом. Мне хотелось дать ему понять: брат, не стоит этого делать — через несколько секунд мы и так деремся. Не беспокойся, я люблю бои, люблю рубиться. Просто подожди немного».

31 октября Волков подерется с Марчином Тыбурой на UFC 267.

«Волков плакал, а Ган был так побит, что мы продлили ему отпуск на 7 дней»