Ян встретится со Стерлингом на UFC 273
02:26
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг проведет реванш с российским бойцом Петром Яном на турнире UFC 273. Мероприятие состоится 9 апреля.
В главном бою турнира встреятся австралиец Александр Волкановски и кореец Чон Чхан Сон.
Ян проиграл Стерлингу в марте 2021 года из-за нарушения правил — удара коленом сопернику в положении «партер». Позднее Ян победил Кори Сэндхагена решением судей в поединке за временный титул чемпиона UFC.
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