Ян встретится со Стерлингом на UFC 273

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг проведет реванш с российским бойцом Петром Яном на турнире UFC 273. Мероприятие состоится 9 апреля.

В главном бою турнира встреятся австралиец Александр Волкановски и кореец Чон Чхан Сон.

Ян проиграл Стерлингу в марте 2021 года из-за нарушения правил — удара коленом сопернику в положении «партер». Позднее Ян победил Кори Сэндхагена решением судей в поединке за временный титул чемпиона UFC.