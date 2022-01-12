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Ян встретится со Стерлингом на UFC 273

02:26
Петр Ян. Фото Instagram
Петр Ян. Фото Instagram
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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг проведет реванш с российским бойцом Петром Яном на турнире UFC 273. Мероприятие состоится 9 апреля.

В главном бою турнира встреятся австралиец Александр Волкановски и кореец Чон Чхан Сон.

Ян проиграл Стерлингу в марте 2021 года из-за нарушения правил — удара коленом сопернику в положении «партер». Позднее Ян победил Кори Сэндхагена решением судей в поединке за временный титул чемпиона UFC.

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Евгений Козинов все материалы автора
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