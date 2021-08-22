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Стерлинг — перед реваншем с Яном: «Надеюсь, ты изучил правила ММА»

09:02
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг перед реваншем с россиянином Петром Яном посоветовал сопернику еще раз изучить правила ММА.

Поединок пройдет 30 октября в Абу-Даби. Ранее Ян подписал контракт на этот бой.

«Я возвращаюсь. Надеюсь, ты изучил книгу правил ММА. Ян, увидимся 30 октября», — написал Стерлинг в Instagram.

Напомним, что первый поединок прошел в марте 2021 года. Россиянин тогда потерял пояс чемпиона. В четвертом раунде Ян нанес неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову оппонента. За это он был дисквалифицирован.

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