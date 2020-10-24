Хабиб объявил о завершении карьеры после победы над Гэтжи
24 октября 2020, 23:55
Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Джастином Гэтжи за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) на турнире UFC 254 объявил о том, что это был его последний бой.
«Это был мой последний бой, без отца я ни за что не вернусь», — сказал Хабиб по окончании поединка.
На счету 32-летнего Нурмагомедова 29 побед и 0 поражений в ММА (13-0 в UFC).
Хабиб завоевал пояс в апреле 2018 года после победы над американцем Элом Яквинтой. После этого россиянин провел три успешные защиты — в октябре 2018-го против ирландца Конора Макгрегора, в сентябре 2019-го против американца Дастина Порье и 25 октября с Гэтжи.
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: бой года UFC
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