Хабиб Нурмагомедов: прощальная речь после завершения карьеры

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи на UFC 254 объявил о завершении карьеры. 32-летний россиянин уходит из ММА с рекордом 29-0 (13-0 в UFC).

В части выступления на английском Дагестанский орел сказал следующее: «Спасибо всем парням, они мне помогали пережить сложный момент смерти отца (Абдулманап ушел из жизни летом. — Прим. «СЭ») и подойти в оптимальной форме к бою. Спасибо, Джастин, это был хороший бой. У тебя еще все впереди, я уверен, когда-то ты тоже станешь чемпионом, а мне пора уходить. Я не вернусь в бои без отца. Когда мне предложили бой с Джастином, я говорил со своей мамой три дня. Я обещал, что это будет мой последний бой. Если я даю слово, я должен следовать этому. У меня остался один родитель, это моя мама, я хотел бы уделить ей побольше времени».

«Я заслужил уйти именно сейчас. У меня рекорд 29-0, поэтому могу себя считать лучшим в промоушене вне зависимости от весовой категории. Я заслужил уйти красиво. Дана Уайт, спасибо, что дали мне шанс», — так Хабиб обратился к UFC и главе лиги.

Также Нурмагомедов произнес речь на русском: «Я просто хотел стать чемпионом. Но у меня и мыслей не было, что столько добьюсь! Спасибо всем болельщикам, не только в России, а и по всему миру! Когда я начинал в 2008 году, я юным парнем. Хочу обратиться к своим русскоговорящим болельщикам. Большое вам спасибо! В меня многие не верили. Я простой парнишка из горного села. А сейчас мне брат говорит, что Google сказал, что я самый обсуждаемый человек на планете. Не могу в это поверить».