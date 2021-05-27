На чемпионате мира куча сенсаций. Последний раз такое было 11 лет назад

Американцы чуть не вылетели, а канадцы с трудом попали в плей-офф.

Первые дни чемпионата мира в Латвии прошли под девизом заголовков «первая победа в истории», «впервые в истории Канада проигрывает три матча подряд», «сборная Чехии установила антирекорд» и так далее. Это уже даже не предреволюционная ситуация, а настоящий переворот мирового хоккейного порядка.

Верхи не хотят, а низы вполне себе могут, поэтому в 90% случаев предсказать перед началом матча победителя не представляется возможным. Отличный показатель для чемпионата мира по хоккею, где в прошлые годы, наоборот, только 10% игр и представляли настоящий спортивный интерес. Тем не менее, пусть большинство турниров и ограничиваются парой неожиданностей, ситуация очень похожая на нынешнюю в истории уже была. И относительно недавно — на ЧМ-2010 в Германии.

Сборная США была в шаге от вылета в первый дивизион

Это был типичный чемпионат мира в постолимпийский год, когда звезды НХЛ с большой неохотой едут на второй международный турнир в сезоне подряд. В результате североамериканские сборные и ряд сильных европейских команд теряют своих лидеров, а значит разрыв между ними и командами второго эшелона становится меньше. В этот раз причины, по которым фавориты лишились своих звезд — другие, но эффект примерно тот же.

Например, состав сборной США. Из 2021-го он выглядит даже достойно — есть хорошие креативные нападающие, например Ти Джей Оши, Кайл Окпосо, Крис Крайдер и Ник Фолиньо. Достойная оборона с Китом Яндлом и Джеком Джонсоном. И Бен Бишоп на воротах, в чем проблема? А она в возрасте игроков и их состоянии на тот момент. Бишоп к моменту старта ЧМ сыграл в НХЛ всего шесть матчей. Основным вратарем был вечный бэкап Скотт Клемменсен. Фолиньо в сезоне-2009/10 забил всего 9 голов в лучшей лиге мира, Крайдер и вовсе еще играл за колледж Бостона и попал в НХЛ только через два с половиной года! То есть у команды был хороший потенциал, но время этих хоккеистов тогда еще не пришло.

Тем не менее такого провала от сборной США вряд ли ожидали. В те годы чемпионаты мира проводили по схеме двух групповых этапов. На первом американцам противостояли Германия, Дания и Финляндия. Не самый сложный набор, где как минимум второе место американцы были обязаны занимать. Для прохода дальше хватило бы даже третьего, но США умудрились проиграть вообще все матчи в группе и стать последними.

В результате американцы должны были отстаивать за право остаться в элите в утешительном раунде с Францией, Италией и Казахстаном. И даже тут они не обошлись без проблем! Сборная Италии в решающем матче вела в счете и только на 51 минуте американцы сравняли счет и выиграли по буллитам. Проиграй они тогда в основное время — ехали бы в первый дивизион.

Канадцы вышли в плей-офф в последнем туре по разнице шайб

Другие команды полного позора избежали, тем не менее и внятный хоккей показать не смогли. Сборная Словакии на ЧМ-2010 была в статусе полуфиналиста Олимпиады в Ванкувере. Тогда словацкий хоккей по праву котировался практически на равных с элитой, поэтому итоговое 12-е место для них — это провал. Они проиграли все матчи второго группового этапа, причем Дании уступии со счетом 0:6. До сих пор это одно из самых крупных поражений в истории словацкого хоккея. При этом не сказать, что сборную проигнорировали все лидеры — приехали Мирослав Шатан, Томаш Татар и Андрей Секера.

Канада в плей-офф все-таки пробилась, но только в последнем туре по разнице шайб и результатам личных встреч. По сути, им повезло с жеребьевкой — попались откровенно слабые в тот год Латвия и Норвегия, которых канадцы без проблем и обыграли. Но все остальные матчи проиграли — Швейцарии уступили без шансов 1:4, Чехии и Швеции проиграли не крупно, но по игре были сильно хуже соперника. Закончили свой путь «Кленовые листья» разгромным поражением от сборной России в четвертьфинале.

Быстро вылетели и весьма средние финны, представленные почти полностью европейцами за исключением молодого Пекки Ринне и нападающего Антти Миеттинена, провалившегося через полтора года в «Ак Барсе». Были в плей-офф и датчане, которые с боем сражались в четвертьфинале против шведов. Сборная Дании впервые дошла до стадии игр на вылет и потом смогла лишь один раз повторить это достижение в 2016 году.

Германия едва не обыграла Россию в полуфинале

Неудачи фаворитов в свою очередь помогли организовать самую удивительную, пожалуй, четвертьфинальную пару этого века — Швейцария-Германия. Команды, которые не всегда попадали в плей-офф, теперь боролись за полуфинал. Выиграли хозяева и это была тоже серьезная сенсация, поскольку на том турнире альпийцы проиграли до матчей на вылет всего лишь раз, да и в целом считаются командой уровнем повыше. На той же Олимпиаде 2010 они на равных играли с топовой Канадой. Но победили немцы и выдали лучший для себя результат с 1953 года, когда в Базеле Германия выиграла «серебро». В Кельне завоевать медаль не получилось, но в полуфинале немцы были в шаге от того, чтобы оставить без финала Россию.

Марсель Гоч забил первым в конце первого периода и только ближе к концу второго счет сравнял Евгений Малкин. Счет 1:1 сохранялся вплоть до 59-ой минуты, и все шло к овертайму, когда забил Павел Дацюк. А ведь до этого несколько хороших моментов было и у немцев! Также и в игре за бронзу со Швецией Германия проиграла, по сути, всего в одну шайбу, третья была уже в пустые.

Неудивительно, что оргкомитет назвал самым ценным игроком немецкого вратаря Денниса Эндраса, показавшего невероятные 96,13% отраженных бросков. Забавно, что не проходи чемпионат мира в Германии немецкой сказки могло бы и не случиться. Год назад на ЧМ-2009 они провалились и должны были вылетать в первый дивизион. Редкий случай, когда хоккейная сборная действительно выступала на ЧМ только на правах страны-хозяйки, вместо немцев по лифту спустили вниз Австрию.

Чешская сборная отказников выиграла свой последний титул

С чемпионом тоже все неоднозначно. В этом году чехи привезли едва ли не лучший свой состав за долгие годы и всеми назывались фаворитами. В результате не факт, что они и в плей-офф попадут с двумя очками после трех туров. В 2010-м же сборная Чехии резко столкнулась с проблемой отказников. Было всего два легионера из НХЛ — еще «зеленый» Якуб Ворачек и вратарь Томаш Вокоун. Главные чешские звезды ссылались на травмы (которые не мешали им играть в плей-офф Кубка Стэнли), контрактные вопросы или необходимость побыть с семьей. Кто-то и вовсе не отвечал на звонки менеджеров сборной Чехии, что вызвало бурю негодования у единственной мировой звезды, доехавшей до турнира — Яромира Ягра.

Групповой раунд для чехов прошел тяжело и в успех своей сборной не верила даже обычно оптимистичная чешская пресса. Тем не менее в четвертьфинале они спокойно убрали финнов, в полуфинале — Швецию, а в финале выиграли у России. Главным фаворитом турнира были именно наши хоккеисты и небезосновательно. Эмоции после Ванкувера с вылетом от Канады еще не улеглись, и поэтому ФХР отправила в Кельн максимально возможный десант североамериканцев. К тому же еще и расклад в Кубке Стэнли получился удачным — рано вылетели и «Вашингтон», и «Питтсбург».

По количеству стабильно попадающих в состав энхаловцев россиянам не было равных, а уж звезд калибра Александра Овечкина, Павла Дацюка и Евгения Малкина ни у кого не было и в помине. КХЛ представляли лучшие силы Казани, Уфы и ЦСКА. По сути, состав был практически идеальным, тем удивительнее, с каким трудом россияне обыграли в полуфинале немцев, а затем безвольно уступили чехам.