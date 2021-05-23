Новые сенсации на турнире в Риге.

У шведов ноль очков в двух матчах

Хоккей. Чемпионат мира. Группа A

Швеция — Белоруссия — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Нестеров — 1 (Стефанович, Лопачук), 40:33 — 0:1.

Вратари: Рейдеборн (57:34) — Тэйлор.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (11+10+11) — 22 (4+11+7).

Судьи: Викман, Хейккинен.

23 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.

Чемпионат мира в Латвии продолжает удивлять. Но не всех радовать — шведских болельщиков только разочаровывать. Их сборная задействовала преимущественно европейцев, а из НХЛ прилетело только пять хоккеистов — и не звезд первой величины. Тем не менее даже с таким ростером «Тре Крунур» были в числе фаворитов группы А. Однако после двух матчей у шведов два поражения в основное время и ноль очков. Вчера команда Юхана Гарпенлева не справилась с датчанами (3:4), а сегодня проиграла сборной Белоруссии впервые с 2002 года.

Белорусы в первом матче турнира уступили Словакии (2:5), а запомнилась та встреча неприличным жестом Егора Шаранговича и грубым силовым приемом Никиты Комарова. Оба игрока избежали дополнительных санкций от дисциплинарного комитета ИИХФ и появились в составе против шведов.

Из-за повреждения пропустил сегодняшний матч Шейн Принс, зато на лед вышли Алексей Протас из системы «Вашингтона» и Владислав Кодола из «Северстали». С первых минут Михаил Захаров доверился голкиперу Дэнни Тэйлору. Натурализованный канадец отыграл безошибочно, а несколько его спасений достойны хит-парада как минимум группового этапа.

По ходу первого периода белорусы потеряли ведущего защитника Евгения Лисовца. Хоккеист получил повреждение, пытаясь провести силовой прием. Самостоятельно покинуть лед Евгений не смог — его увезли на носилках.

Но отсутствие двух игроков основы не подкосило команду Захарова. Белорусы выстояли в первом периоде, когда шведы перебросали их практически в три раза (11-4), выравняли игру во втором отрезке и организовали шикарный гол на 41-й минуте. Стефанович передачей из-за ворот озадачил зазевавшуюся оборону «Тре Крунур», а Герман Нестеров пробил Адама Рейдеборна с близкого расстояния. Любопытно, что автор победной шайбы — воспитанник «Нефтехимика», который принял белорусское гражданство. В этом сезоне он стал лучшим бомбардиром «Гомеля» из местной лиги.

Шведы, несмотря на превосходство в классе, смотрелись обреченными.

Верных моментов — какой, к примеру, был у Стефановича в первом периоде, когда Михаил не попал в пустой угол, — они практически не создали. Но это ничуть не умаляет заслуг белорусской сборной. Цепкая и подвижная оборона, уверенный в себе Тэйлор — таким голкипера минского «Динамо» мы не видели давно. Впереди у шведов матчи с Россией, Чехией и Швейцарией. Если «Тре Крунур» не придут в себя, собирать чемоданы из «пузыря» можно после группового этапа.

Казахстан идет без поражений

Группа В

Казахстан — Финляндия — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Лунделл — 1 (Линдбом, Руохомаа), 33:24 — 0:1. Панюков — 1 (бол., Михайлис), 35:56 — 1:1.

Победный буллит: Михайлис.

Вратари: Бояркин — Сятери.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 19 (1+7+7+4) — 51 (15+13+21+2).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

23 мая. Рига. «Арена Рига».

Не обошлось без сенсации и в матче между Финляндией и Казахстаном. Как и в параллельной встрече, в нем был очевидный фаворит. Сборная Суоми, обыгравшая накануне американцев (2:1), должна была уверенно забирать очки и сегодня, но команда Юрия Михайлиса оказалась против этого. Финны владели инициативой все три периода, особенно это ощущалось в первой двадцатиминутке, когда вратарю Казахстана Никите Бояркину пришлось отразить 15 бросков. Для сравнения: до его визави Харри Сятери долетел только один бросок.

Игра вторым номером с застегнутой на все пуговицы обороной входила в план команды Михайлиса. Единственный гол финны забили не без везения. Да, Антона Лунделля оставили одного перед воротами, но форвард Суоми не попал в створ с первой попытки, а пропихнуть шайбу за ленточку удалось после рикошета.

Даже после пропущенной шайбы казахстанцы не отклонились от оборонительной тактики. При этом, как только возникали шансы в чужой зоне, парни Михайлиса не давали скучать Сятери и реализовали первое же удаление финнов. Новичок «Ак Барса» Кирилл Панюков нашел свободный лед перед воротами и идеально подставил клюшку под прострел Никиты Михайлиса. Разве теперь кто-то назовет селекцию казанцев провальной? Такого форварда у «Магнитки» вырвали.

Kazakhstan fires back!!! ?



Kirill Panyukov ties the game with this nifty tip ? #KAZFIN #Kazakhstan pic.twitter.com/NJ4gPmXdIU — IIHF (@IIHFHockey) May 23, 2021

Как финны ни пытались в оставшееся время организовать второй гол, все тщетно. Казахстан продолжал компактно обороняться, а когда дело доходило до паники перед воротами, хладнокровный Бояркин справлялся и с первым броском, и со вторым добиванием, и с третьим, если нужно было. Не менее уверенно Никита отработал на буллитах, пропустив только от Оливера Каски. А у Казахстана свои попытки реализовали Кертис Волк, Никита Михайлис и Роман Старченко.

Как все-таки интересно получается. Вратарь из чемпионата Казахстана обыгрывает на буллитах голкипера КХЛ, а финские мастера из местной лиги и КХЛ лишь однажды смогли вскрыть оборону, составленную из защитников нурсултанского «Барыса». И кто-то после этого считает, что 16 команд — перебор для чемпионата мира? Как можно рассуждать о сокращении команд-участниц, когда такие сборные, как Латвия, Казахстан, Белоруссия, обыгрывают грандов и заставляют по-новому взглянуть на их хоккей? Да, на чемпионате мира очень мало игроков НХЛ, зато жива интрига, и каждый игровой день дарит новые сенсации. Это болельщиков радует гораздо больше.